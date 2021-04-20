هارى يحتفل بعيد ميلاد الملكة الـ95 فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن دوق ساسكس الأمير هارى سافر باستخدام "تذكرة مفتوحة" فى 11 أبريل، وتم عزله قبل حضور جنازة جده دوق أدنبرة، الأمير فيليب، فى وندسور يوم السبت الماضى، بينما بقيت زوجته ميجان - الحامل فى طفلهما الثانى - فى منزلهما فى كاليفورنيا مع ابنهما أرشى والبالغ من العمر 23 شهرًا.

وقال المصدر، الذى لم تكشف الصحيفة عنه، إن هارى لديه "تذكرة مفتوحة" ويريد أن يرى جدته فى عيد ميلادها لكن "أولويته الأولى هى زوجته الحامل".

وكانت جنازة الأمير فيليب هى المرة الأولى التى يلتقى فيها الأمير هارى بأقاربه منذ المقابلة التى أجراها هو وزوجته مع أوبرا وينفرى، والتى بثت الشهر الماضى.

وبعد الجنازة، شوهد الأمير هارى وهو يتحدث مع شقيقه الأمير ويليام ويعتقد أنهما التقيا بعيدًا عن كاميرات التلفزيون فى قلعة وندسور، وستبلغ الملكة - التى تقيم فى وندسور - 95 عامًا يوم الأربعاء.

عادة ما تضم احتفالات أعياد الميلاد عددًا من الاحتفالات ولكن سيتم تخفيفها خلال فترة الحداد.

وفى العام الماضى، أمضت الملكة اليوم مع الأمير فيليب وتحدثت مع العائلة عبر مكالمات الفيديو بسبب قيود الوباء.

وستظل أجراس كنيسة وستمنستر، حيث تزوجت الملكة وجرى تتويجها، صامتة فى عيد ميلادها لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ويتم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمى فى يونيو، ويحتفل به فى موكب سنوى فى وسط لندن، على الرغم من أن ذلك لن يجرى بشكله التقليدى للعام الثانى بسبب الوباء.

ومن المتوقع أن يعود هارى إلى المملكة المتحدة مرة أخرى فى وقت لاحق من هذا الصيف عندما يكشف عن نصب تذكارى جديد لوالدته، الأميرة ديانا، فى قصر كنسينجتون مع شقيقه الأمير وليام.

وقالت المصادر إنها تأمل فى أن يساعد الحدث - الذى سيقام فى الأول من يوليو، وسيصادف عيد ميلاد ديانا الستين - على تعافى علاقة الأمير هارى مع العائلة الملكية، وفق الصحيفة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه التقارير إلى أن الأمير تشارلز والأمير ويليام سيلتقيان لمناقشة مستقبل النظام الملكى.

وبحسب ما ورد سيخطط الوريثان مع الملكة لتحديد أفراد الأسرة الذين سيعملون من العائلة المالكة وما هى الواجبات التى يجب عليهم القيام بها.