زد تى إى تطرح ساعة جديدة يمكنها قياس النبض والأكسجين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن السوار الجلدى يكسو ساعتها بلمسة من الفخامة بحيث يمكن ارتداؤها فى المناسبات الأنيقة، مشيرًة إلى أن هناك إصدارًا آخر بسوار مصنوع من السيليكون ما يميزه بطابع رياضى.

تأتى الساعة الذكية "Watch GT" بشاشة "AMOLED" بمقاس 1.19 بوصة مع مستشعرات لقياس نبضات القلب ومستوى الأكسجين بالدم، مع نظام التموضع العالمى "GPS".

تحتوى الساعة على 16 وضعًا رياضيًا معروفًا، أبرزهم الميزة غير المعتادة لخريطة حرارة كرة القدم.

يشار إلى أن بيع هذه النسخة من الساعة يقتصر حاليًا على السوق المحلية الصينية لشركة ZTE، حيث يبلغ سعر الإصدار ذى السوار الجلدى 699 يوانًا، أى ما يعادل 90 يورو، كما يباع الإصدار المزود بحزام سيليكون ملون بـ 599 يوانًا أى 76 يورو.