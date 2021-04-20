اللون الموف يتربع على عرش موضة ربيع 2021

جدة - نرمين السيد - ويمنح اللون الموف مرتديته إطلالة أنيقة تلفت الأنظار حولها، بالإضافة إلى الشعور بالراحة وأجواء البهجة. وأشارت مجلة "Elle" المعنية بالجمال والموضة إلى أن اللون البنفسجى يعطى فرصة لتنويع إمكانيات التنسيق من خلال ارتداء بعض الألوان معه مثل البيج والكريمى للحصول على إطلالة هادئة مريحة. وأعلنت خبيرة الموضة الألمانية ريتشى كاركوفسكى، عن الراحة والهدوء المتوجدين فى موضة وألوان ربيع 2021 منها الملابس الأوفر سايز والسراويل الرياضية. وتستعين بعض الفتيات فى الخروجات المسائية الهادئة بفساتين من الدانتيل التى باللون الموف، والمصمم برقبة دائرية وبأكمام طويلة، ولكن فى الإطلالات النهارية نحتاج إلى فستان قصير بلون الموف الفاتح وبأكتاف عريضة ومبطنة وحزام رفيع من الخصر.

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