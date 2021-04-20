نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. تكدسات بشارع السودان ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه سالى سعيد وفادى إبراهيم، أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما ما عدا محور فيكتور عمانويل بالإسكندرية بينما بقية المحاور الداخلية تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وقال صابر، إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد فيما عدا شارع السودان ونصح بسلوك شارع مراد أو الجامعة.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لوجود بعض الأحجام عند محور 26 يوليو وأعلى ناهيا ويفضل سلوك محور روض الفرج.

بينما تشهد محافظة القاهرة ازدحاما عن الوصلة المعلقة لوجود سيارة معطلة ولكن تم الانتهاء منها، ونصح بسلوك نفق الأزهر لكونه يعمل بشكل جيد وطبيعى، واستخدام كوبرى سرايا القبة.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.