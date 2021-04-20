اختتام فعاليات تدريب الدفعة التاسعة من مبادرة قدوة-تك

جدة - نرمين السيد - اختتمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تدريب الدفعة التاسعة من رائدات الأعمال على مهارات التسويق الرقمى باستخدام منصات التواصل الاجتماعى، والذى نُظم عبر الإنترنت، ضمن الأنشطة المستمرة لمبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة.





وخلال الجلسة الختامية شارك عدد من الخبراء مجموعة من الخبرات والنصائح مع المتدربات حول متطلبات نجاح المشروع الحرفى وكيفية فهم السوق وتحقيق القيمة المضافة للمنتج واختيار الفئة المستهدفة من الجمهور، وأيضًا دور تبادل المعارف والخبرة العملية فى المجال الحرفى، والاستفادة من فرص التصدير المتاحة.

وتأتى الجلسة الختامية، ضمن حزمة الخدمات الاستشارية المجانية التى تقدمها المبادرة برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتضمن موضوعات متنوعة ذات صلة بريادة الأعمال من حيث بناء العلامات التجارية والحسابات المالية والتسعير وتقنين كيانات المشروعات، وصولًا إلى التجارة الإلكترونية، ذلك لمواكبة الخطوات المتسارعة نحو استخدام التطبيقات التكنولوجية فى جميع مراحل الإنتاج والتسويق.

ويتزامن تخرج الدفعة التاسعة من المتدربات مع مرور عام على بدء تنظيم التدريبات عبر الإنترنت.

وضمت الدفعة عدد من السيدات من ذوى الهمم، إلى جانب سيدات متعافيات من مرض السرطان واللاتى التحقن بالبرنامج التدريبى لبناء مهاراتهن فى التسويق الرقمى بطريقة احترافية واقتحام أسواق المنافسة والتصدير.