وخلال الجلسة الختامية شارك عدد من الخبراء مجموعة من الخبرات والنصائح مع المتدربات حول متطلبات نجاح المشروع الحرفى وكيفية فهم السوق وتحقيق القيمة المضافة للمنتج واختيار الفئة المستهدفة من الجمهور، وأيضًا دور تبادل المعارف والخبرة العملية فى المجال الحرفى، والاستفادة من فرص التصدير المتاحة.
وتأتى الجلسة الختامية، ضمن حزمة الخدمات الاستشارية المجانية التى تقدمها المبادرة برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتضمن موضوعات متنوعة ذات صلة بريادة الأعمال من حيث بناء العلامات التجارية والحسابات المالية والتسعير وتقنين كيانات المشروعات، وصولًا إلى التجارة الإلكترونية، ذلك لمواكبة الخطوات المتسارعة نحو استخدام التطبيقات التكنولوجية فى جميع مراحل الإنتاج والتسويق.
ويتزامن تخرج الدفعة التاسعة من المتدربات مع مرور عام على بدء تنظيم التدريبات عبر الإنترنت.
وضمت الدفعة عدد من السيدات من ذوى الهمم، إلى جانب سيدات متعافيات من مرض السرطان واللاتى التحقن بالبرنامج التدريبى لبناء مهاراتهن فى التسويق الرقمى بطريقة احترافية واقتحام أسواق المنافسة والتصدير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام فعاليات تدريب الدفعة التاسعة من مبادرة قدوة-تك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.