تحديثات جديدة من جوجل فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأعلنت جوجل أن هناك تحديثين، الأول هو كتاب تلوين رقمى يتيح فرصة إعادة ابتكار مجموعة من الأعمال الفنية التى تعكس أجواء رمضان وعيد الفطر.
بينما التحديث الثانى يجده المستخدمون بمجرد البحث عن رمضان فى جوجل.
وبالإضافة إلى تلك المزايا أعلنت Google عن عودة بعض الميزات الرمضانية التى وفرتها فى السنوات الماضية منها مواعيد الصلاة وفوازير رمضان وموقع اتجاه القبلة وخدمة قلم المخصصة لإنشاء المعايدات الرمضانية ثلاثية الأبعاد.
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