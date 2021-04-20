اسمع منى.. دمياط براند للأثاث

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب: "مدينة دمياط واحدة من أهم المدن المصرية الجميلة، فخر الحاضر والماضى،

يرجع تاريخ إنشائها إلى العصر الفرعونى، وعلى مدار التاريخ كانت مطمعا لكل الغزاة الذين دخلوا مصر،

لأن موقعها مميز جدا فتفوقت فى الزراعة والصناعة والتجارة والصيد".

وأضافت: "شعب دمياط له تاريخ مشرف جدا وقدر يدافع عن أرضه ووطنه واستطاع أن يتصدى للصليبيين ويديهم درس عمرهم ما نسوه".

وتابعت داليا الخطيب: "دمياط مشهورة أيضا بالحلويات، مافيش أحسن من حلويات وخصوصا المشبك الدمياطى، والجبنة الدمياطى، لكن أشهر حاجة صناعة الأثاث وهذه الصناعة بدأت بتصنيع السفن للعمل فى ميناء دمياط، وتطورت حتى أصبحت المدينة براند للأثاث الدمياطى، وتم تصدير منتجاتهم لكل دول العالم".

وقالت: "إن صناعة الأثاث فى دمياط وراثة ولحد يومنا ده مازالت متربعة على عرش صناعة الأثاث، وتم إنشاء مدينة دمياط للأثاث لدعم هذه الصناعة التى تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط لمواكبة العالمية، وتوفر المدينة 100 ألف فرصة عمل مؤقتة، و30 ألف فرصة عمل دائمة".

واختتمت أنه لا توجد بطالة فى دمياط حتى يقول البعض عنها "يابان مصر".