صور.. أزياء مختلفة لـ البرازيلية إلين روتش

جدة - نرمين السيد - وتألقت روتش بدورها فى مجال الأزياء والموضة حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء بالبرازيل. وتحرص إلين على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والذين يبلغون 1.4 مليون فرد. وتتميز إلين روتش التى تبلغ من العمر 42 عاما بإطلالاتها الأنيقة وبأزيائها التى تلفت أنظار متابعيها.

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