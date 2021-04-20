صباحك ومطرحك .. أنواع الشخصيات فى عزومات رمضان

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامج "صباحك ومطرحك" إلى الشخصيات المختلفة التى تجتمع فى وجبة الإفطار.
وقال فادى إبراهيم، إنه فى أى عزومة لابد من وجود شخص يأتى مبكرا ويجلس على وجبة الإفطار فى المقدمة، ويوجد نقيضه الذى يأتى متاخرا.
وتحدثت سالى، عن وجود بعض الأشخاص الذين لديهم طلبات معينة بالرغم من كونها عزومة، ويجب أن يكون هناك أحد الأفراد متبع للدايت لذا لا يأكل من الطعام إلا فى حالة وجود مشويات وسلاطة.
وهناك غيرهم من يهتمون بتصوير الطعام لمشاركته على مواقع التواصل الاجتماعى، وآخرون من يهتمون بالكلام والحكايات منذ لحظة الجلوس على الطعام.
ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.
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