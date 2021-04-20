هواتف بكاميرا سيلفى تحت الشاشة

جدة - نرمين السيد - وتسعى سامسونج وأوبو وشاومى وفيفو وZTE لطرح هواتفها بتقنية الجيل الثالث من الكاميرا أى إطلاق هواتف كاميرات أمامية تحت الشاشة مع عدم وجود نوتش فى شاشة الهواتف.
ومن المتوقع أن معظم الهواتف التى سيتم إطلاقها من قبل هذه الشركات ستصدر فى النصف الثانى من العام الحالى 2021، وتصدر شركة شاومى كاميرا سيلفى تحت الشاشة مع هاتفها القابل للطى Mi Mix 4، وفقا لموقع GSMArena.
ويأتى هاتف فيفو الجديد بتقنية الجيل الثالث من الكاميرا، أما بالنسبة لشركة ZTE فأكدت أنها ستصدر نسخة محسنة من سلسة هواتفها Axon 30 مع كاميرات أمامية تحت الشاشة.
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