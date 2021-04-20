أكلة سهلة.. الشيف حسن حسونة وطريقة عمل مندى اللحم

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جدة - نرمين السيد - وأوضح أن المندى طريقة يمنية، وتتلخص فى إحضار لحم الماعز دون تكسير العظم وإضافة زيت وبهارات مندى وفلفل أسود وملح وزبادى مع التقليب، ثم إضافة البطاطس والبصل ومن 3 إلى 4 كوبايات مياه ساخنة، ثم وضع الخليط فى فويل ووضعه فى إناء مخصص للمندى على النار لمدة ساعة ونصف.
ولفت إلى أنه يمكن بعد أخذ بعضا من شوربة المندى من أجل عمل الأرز، ويكن وضع الكركم أو الزعفران لتحويل الأرز من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر.
كما قدم طريقة عمل الفول بالزيت الحار، مؤكدًا أن الزيت الحار مفيد ولكن يجب شرائه من قبل مصدر موثوق فيه.
وعن الطريقة قال: "نضع الزيت الحار على الفول مع إضافة الملح والليمون ويمكن وضع البيض على الفول ليقدم بعد ذلك".
"أكلة سهلة" يقدمه الشيف حسن حسونة، على الراديو 9090، فى رمضان فى تمام الساعة 12:40م.
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