فيديو- رمضان فى العالم.. ضرب الرجل لزوجته قبل الإفطار عادة بأوغندا

جدة - نرمين السيد - وأشارت مى إيهاب إلى أنه من أغرب العادات الرمضانية فى أوغندا أن فترة صيامهم ثابتة ولن تتغير وهى 12 ساعة لأن عدد ساعات النهار تتساوى مع الليل بسبب خط الاستواء.

وأوضحت أن الأطفال فى أوغندا قبل موعد الغروب يخرجون إلى الشوارع حتى ينادوا على الكبار لتجمعهم فى المساجد أو أحد المنازل.



وعند كسر صيامهم يبدأون فى وجبة الإفطار بـ شوربة الموز، مضيفة أن الموز يعد من الأكلات الأساسية لدخوله فى أغلب الأطعمة هناك، كما أن وجبتهم الأساسية تحتوى على الموز وتسمى بـ "أوتاكى".

وأضافت أن أغرب عادة لديهم ضرب الرجل لزوجته قبل الإفطار ثم تعد له الطعام، كما أنه لا يوجد "المسحراتى" هناك بل تخرج الأطفال للعب فى الشوارع والتطبيل حتى موعد السحور الذى يجتمعون فيه مع ناس ليس على معرفة سابقة بهم لتناول الطعام ثم يصلون الفجر.