فى خطوات آمنة.. حفظ الأطعمة المتبقية من عزومات رمضان

جدة - نرمين السيد - وتعانى الأمهات وربات البيوت من إهدار الطعام يوميا فى رمضان، وتحتار فى طريقة تخزينه بشكل صحيح حتى لا يتلف. وجاء تقرير فى موقع "my recipes" يكشف عن طريقة تخزين الأطعمة بشكل سليم خلال عزومات رمضان، منها: -تبريد الطعام: يفضل تبريد الأطعمة بشكل سريع، لأن الحرارة الباردة تمنع البكتيريا الضارة من النمو والتكاثر، لذا فعند تبريدها تحفظ المواد سريعة التلف وبقايا الطعام لفترة أطول. -تقسيم كميات الطعام: يجب تقسيم كميات الطعام الكبيرة من بقايا الطعام فى علب صغيرة، والتى يسهل وضعها فى الثلاجة للتبريد. -الدواجن المحشوة: فى حالة طهى الدواجن واللحوم المحشية، ينصح بإخراج الحشو فى علبة منفصلة حتى لا يتسبب فى تلفها، وتوضع الأطعمة الساخنة مباشرة فى الثلاجة أو الفريزر، دون الإفراط فى ملء العلبة لضمان سلامة الطعام. -تسخين بقايا الطعام: يجب استخدام الأطباق الآمنة فى الميكروويف، وإزالة الطعام من العلب البلاستيكية وتسخينها وقت مناسب. -استخدام بقايا الطعام: يمكن استخدام بقايا الطعام المبردة من 3 إلى أربع أيام، وتجميد الكميات التي لا يمكن استخدامها بحلول ذلك الوقت، لأن البكتيريا لا يمكن أن تنمو فى درجات حرارة المجمدة لذا يتم حفظ الطعام من التلف، لكنك ستحتاجين إلى استخدام الأطعمة المجمدة فى فترة زمنية معقولة للحصول على أفضل جودة.

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