ديلى ميل تقاضى جوجل بسبب عائدات الإعلان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإدارة الصحيفة، فإن شركة جوجل تمتلك سلطة بيع مساحات إعلانية عبر الإنترنت، ما يعنى ألا ترى الصحف سوى القليل من العائدات التى يحققها محتواها.

وتزعم الدعوى أن جوجل تتحكم فى المساحة الموجودة على صفحات الناشرين حيث يمكن وضع الإعلانات؛ وقالت نص الدعوى: "إن عدم وجود منافسة يخفض الأسعار ويقلل من كمية ونوعية الأخبار المتاحة للقراء، لكن جوجل تتحكم فى حصة متزايدة من المساحة الإعلانية".