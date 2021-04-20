فيديو- مكسرات لميس.. كيف تورطت أول إذاعة مصرية فى تجارة المخدرات؟

جدة - نرمين السيد - وقالت لميس جابر، إن أول إذاعة مصرية غير رسمية، كانت تعرف باسم "حبشى"، نسبة لصاحبها جرجس حبشى، والذى عرف بتفوقه، وسافر إنجلترا، وأعجب بفكرة الإذاعة هناك، وقرر نقل الفكرة إلى القاهرة.

وأوضحت لميس جابر، أن الدعم المادى، كان عائقًا أمام فكرة حبشى، إلى أن التقى إلياس شقار، الذى دعمه بـ 600 جنيه وقتها، بالإضافة إلى خردوات إذاعة قديمة منذ أيام الحرب العالمية الثانية.



وأشارت إلى أن الإذاعة كانت وقتها باشتراك نصف ريال فى الشهر، ومن حق المشتركين طلب الأغنيات التى يفضلون سماعها، مع إذاعة اسمهم قبل الأغنية.

ولفتت لميس جابر، إلى أن الإذاعة تلقت فى يوم من الأيام اتصالا من سيدة، عرضت عليهم الاشتراك فى الشهر مقابل 50 جنيهًا، الأمر الذى قبلته إذاعة حبشى على الفور، بشرط أن يتم تشغيل الأغنية التى تطلبها مباشرة حتى لو تطلب الأمر قطع البث.

وواصلت لميس جابر: أن المرأة كانت تطلب باستمرار تشغيل أغنية "الجو رايق" لعبد الوهاب، وأغنية "فى الجو غين" لصالح عبد الحى، ومع استمرار الأيام، حاصرت الشرطة المصرية الإذاعة، ليتفاجئوا أنهم فى ورطة، حيث عرف فيما بعد أن المرأة تعمل مع عصابة كبيرة فى تجارة المخدرات، وكانت تطلب سماع "الجو رايق" عندما تكون الشرطة غير منتشرة فى الشوارع، وبناء عليه تتحرك العصابة، والعكس مع الأغنية الثانية، إلا أن النيابة العامة أفرجت عن أصحاب الإذاعة بعدما تأكدت من سلامة نيتهم.