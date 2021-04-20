رمضان كريم وزيادة.. الدكتور محمد رفعت يتحدث عن أضرار تناول المخللات

جدة - نرمين السيد - وعلق الدكتور محمد رفعت، قائلا: "أماكن صناعة المخلل يطلق عليها "معمل طرشى"، وذلك لأنه يحدث بداخلها تفاعلات كميائية غريبة خلال عملية صناعة المخلل، ويكفى فقط كمية الملح التى يضم إضافتها من أجل صناعة المخلل".

وأضاف، أن من أهم فؤاد الصيام التخلص من المياه المختزنة بالجسم، ومع تناول المخلل نقوم بإلغاء هذه الفائدة ونجعل الجسم يحتفظ بهذه المياه الزائدة بداخله، بالإضافة إلى شرب المياه نتيجة الملوحة فى الخلل، وبالتالى يتسبب كل ذلك فى إرتفاع ضغط الدم.

وتابع :" كما أن تناول المخلل يتسبب فى إرتفاع ضغط الدم، فإنه كذلك يلغى فاعلية الدواء للمصابين بأمراض الضغط من الأساس".

وأكد أن أضرار المخلل لا تتوقف عند أمراض ضغط الدم فقط، فيحدث زيادة العبء على عضلة القلب، وتورم فى الأطراف، وزيادة العبء على المفاصل.