فيديو- الحلقة الـ8 من ولاد الأصول.. أول روبوت مقاتل بأيد مصرية

جدة - نرمين السيد - وأكّد «خير» أن هذا الاختراع قد يُدْخِل لمصر مليارات الدولارات، أو يجعلها تتخلى عن الاستيراد بمليارات الدولارات.

ويقول «خير» إن المخترع الشاب باسم فايز، الذى يبلغ من العمر 29 عامًا، ابتكر أول روبوت مصرى مقاتل، بثلاث أسلحة دفاعية، وبإيد مصرية، الروبوت جاك، الجندى البديل للإنسان.

والروبوت المقاتل مجهز بثلاثة أسلحة دفاعية قتالية للاشتباك بالرصاص، النابالم وقنابل الدخان، إذ يتم التحكم به عن بعد من خلال الأوامر الصوتية (تقنية الذكاء الاصطناعى).