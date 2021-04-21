فيديو .. أمريكا تطلق 750 مليون بعوضة فى مهمة انتحارية

جدة - نرمين السيد - وافقت مؤسسة "فلوريدا كيز" لمكافحة البعوض على اقتراح شركة "Oxitec" لإطلاق 750 مليون بعوضة فى الهواء الطلق بهدف مكافحة وقتل أصناف البعوض الأخرى عن طريق تعديلها وراثيا.
وتستهدف البعوضات المعدلة وراثيا التى تم إطلاقها مع اقتراب فصل الصيف وبداية الجو الحار الأنواع الأخرى التى تحمل وتساهم فى نقل فيروسات وأمراض مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وغيرها.
وتمت الموافقة على المشروع من قبل وكالة حماية البيئة (EPA)، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووزارة الصحة فى فلوريدا، بحسب موقع "thehill".
وتبدأ تجارب إطلاق البعوض هذا الشهر فى عدد مختار من الأحياء فى فلوريدا حيث سيطلب من السكان استضافة صناديق إطلاق البعوض أو مصائد البعوض.
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