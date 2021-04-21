فيديو .. شاب يضرب رجلا عجوزا بـ الشلوت فى متجر بريطانى

جدة - نرمين السيد - وكشفت التحريات، حسبما أعلنتها صحيفة مترو البريطانية، أن الحادث وقع فى منطقة إيستوود بمدينة نوتينجهامشاير البريطانية، حيث تعرض العجوز المسن للركل على الأرض فى هجوم غير مبرر أثناء قيامه بعمله داخل متجر الطعام الخاص به، فيما أسرع المعتدى عبر المدخل إلى الجزء الرئيس من المتجر، تاركًا الرجل المسن على الأرضية.

من جانبها، تبحث الشرطة البريطانية حاليا، عن الرجل المجهول الذى كان يرتدى سترة رمادية اللون، وبنطالاً رياضياً وقناعاً أسود.