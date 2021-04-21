سونى تعلن خبرا سارا لـ عشاق بلاى ستيشن

جدة - نرمين السيد - بعدما انتابت حالة من الغضب عددا كبير من عشاق منصة الألعاب الأشهر فى العالم "بلاى ستيشن"، والتى تملكها علامة سونى SONY اليابانية، بعد قرار إغلاق متاجر ألعاب "بلاى ستيشن 3" و"فيتا" فى الصيف المقبل.





هذا الغض العارن على مواقع التواصل أتى بثماره، موقع إنجادجيت التقنى، أن شركة سونى اليابانية أعلنت أنها تراجعت عن قرارها السابق بإغلاق متاجر ألعاب "بلاى ستيشن 3" و"فيتا" نهائياً فى صيف هذا العام، وبالتالى سيستطيع أصحاب أجهزة "بلاى ستيشن 3، و"فيتا" شراء الألعاب عبر المتجر الرسمى، ومواصلة الاستمتاع بتجربة اللعب. واكتفت سونى بإغلاقها متجر ألعاب أجهزة "PSP" فى 2 يوليو المقبل، حيث سيلعب المستخدمون من خلال الألعاب التى تم شراؤها من قبل، وعدم التمكن من تنزيل ألعاب جديدة بحلول هذا التاريخ.

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