صور.. فساتين لصاحبات الجسم الكمثرى

جدة - نرمين السيد - ويمكن للفتاة أن تستعين بالفساتين الـ A Line، لكونها خيار جيد لصاحبات جسم الكمثرى، فهى ضيقة من الأعلى وفضفاضة من الأسفل، لذا تضع التركيز عند النصف العلوى وتخفى عيوب الجزء الأسفل الممتلئ.

أو اختيار الفساتين الـ A Line ذات الأكمام المنفوشة أو الأكتاف العريضة.

وبالنظر للفساتين الـ Wrap، تعمل على إضفاء تفاصيل مختلفة وجذابة عند منطقة الخصر، لذا تجعل الأنظار تتجه نحو هذه المنطقة وتنصرف عن أى شىء آخر، كالنصف السفلى الممتلئ من الجسم.

ويفضل لصاحبات جسم الكمثرى البحث عن الفساتين التى تمتلك بعض التفاصيل عند المنطقة العلوية فى الجسم، مثل الفساتين ذات الأكتاف المنسدلة العريضة، لتصنع توازنا مع باقى الفستان.