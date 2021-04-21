فيسبوك تطرح ميزة جديدة لمستخدميها

جدة - نرمين السيد - وتسمح فيسبوك للمستخدمين بنقل بياناتهم سواء كانت منشورات أو ملاحظات فيسبوك، والتى منها الصور ومقاطع الفيديو إلى Backblaze وDropbox وGoogle Photos وKoofr.

وأوضح مارك أن تلك الميزة تحتاج من مستخدمى فيسبوك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بهم قبل بدء النقل ويتم تشفير البيانات قبل انتقالها بين الخدمات.

وسيتمكن المستخدمون من الحصول على تلك الميزة عن طريق "Your Facebook Information" ثم "Transfer Your Informatio".

وقال ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والساسة العامة: "فإن النظام البيئى الذى نبنيه لدعم قابلية نقل البيانات لن يؤتى ثماره دون تنظيم يوضح البيانات التى يجب أن تكون محمولة والمسئول عن حماية البيانات بمجرد نقلها، ونأمل أن تساعد تحديثات اليوم فى تعزيز المحادثات مع صانعى السياسات والمطورين والخبراء حول هذه المشكلات".