نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمخرج نفق السلام و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه سالى سعيد وفادى إبراهيم، إلى أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما ما عدا محور فيكتور عمانويل بالإسكندرية للقادم من سموحة إلى محور أبو قير بينما بقية المحاور الداخلية تعمل بشكل طبيعى.

وقال صابر، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لوجود بعض الأحجام عند مخرج نفق السلام نتيجة للأعمال هناك.

وأوضح صابر، إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد شارع السودان للقادم من فيصل إلى مناطق الدقى، ويمكن سلوك شارع الجامعة أو مراد.

أما محافظة القاهرة نصح باستخدام بعض المناطق منها كوبرى سرايا القبة بدلا من كوبرى المطرية، ومطلع السيدة عائشة، كما حذر صابر من سلوك محور 26 يوليو عند منطقة نادى الأمن المركزى، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.