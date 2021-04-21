جدة - نرمين السيد - وشرادها عارضة أزياء ومغنية وممثلة هندية، ابنة الممثل شاكتى كابور والممثلة شيفانجى كابور. وبدأ مسرتها الفنية فى فيلم "Teen Patti"، ثم تألقت وحصلت على دور بطولة فى "luv ka the end"، ثم ترشحت لجائزة فيلم فير لأفضل ممثلة عن دورها فى فيلم عاشقى 2. وتألقت شرادها فى دورها كعارضة أزياء، وتحرص على نشر صورها لمشاركة متابعيها عبر "إنستجرام". وتنال أزياء الهندية إعجاب متابعيها عبر "إنستجرام" الذين يتخطون 61 مليون فرد، لأناقتها وهدوء وجمال ملامحها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور لملابس هندية أنيقة على طريقة شرادها كابور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.