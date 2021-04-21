الهمهمة ميزة جديدة على جوجل لحل مشكلة النسيان

جدة - نرمين السيد - وطرح متصفح كروم ميزة جديدة لهؤلاء الذين لا يتذكرون أسماء الأغانى المفضلة لديهم، وتسمى بميزة "hum to search"، أو الهمهمة عند البحث.

وتساعد تلك الميزة فى ظهور الأغانى التى لم يتمكن الفرد من تذكر اسمها، وفقا لموقع CNET.

وأشار موقع CNET إلى خطوات استخدام تلك الميزة، من خلال:

-الضغط على البحث على جوجل ثم الميكرون وقل what's this song أو ما هى الأغنية.

-النقر على زر البحث عن أغنية ثم البدء فى الهمهمة لمدة 10-15 ثانية على مساعد جوجل.

-وبعد الضغط على مساعد جوجل أو Google Assistant قل Hey Google أو مرحبا جوجل، ما هذه الأغنية؟

وسيرد جوجل بأكثر من 20 لغة على نظام أندرويد، لاستخدامه ميزة التعلم الآلى لتحويل نغماتك إلى تسلسل قائم على الأرقام، تمثل لحن الأغنية، ثم تقارن جوجل التسلسلات الواردة بالآف الأغانى لتحديد أقرب التطابقات المحتملة.