فيديو- اسمع منى.. «وحوى يا وحوى.. إياحه» أصلها فرعونى

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن شهر رمضان منذ سنوات ارتبط بأغان تراثية، إذ يستقبل بها أهل مصر الشهر المبارك وتذاع فى كل مكان على أرض المحروسة، والتى من أشهرها أغنية "وحوى يا وحوى.. إياحه".

وأوضحت الخطيب أن أغنية "وحوى يا وحوى.. إياحه" له أصل فرعونى وتحديدا فى أواخر القرن الـ18 قبل الميلاد، وكان حاكم مصر فى ذلك الوقت هو الملك "سقن رع" وكانت زوجته هى الملكة "إياح حتب" والتى كانت تتميز بقوة شخصيتها وفى ذلك الوقت ضعفت الدولة واستغل الهكسوس هذه الفرصة وسيطروا على بعض المناطق فى مصر.

وتابعت: "إن الملكة "إياح حتب" شجعت زوجها الملك "سقن رع" أن يحارب الهكسوس بكل قوة لاسترداد المناطق التى سيطروا عليها وطردهم من مصر تماما، وأخذ الملك بكلامها وحارب الهكسوس، إلا أنه قتل فى هذه المعركة، ولكن الملكة "إياح حتب" لم تيأس ودعمت وشجعت ابنها "كاموس" على مواصلة مسيرة التحرير التى بدأها والده "سقن رع"، وفعل الابن ذلك إلا أنه قتل مثل أبيه".

وأضافت: "أنه رغم موت سقن رع وابنه كاموس، إلا أن الملكة "إياح حتب" كانت مصرة على هزيمة الهكسوس فشجعت ابنها الثانى الملك أحمس على حرب الهكسوس والأخذ بثأر أبيه وأخيه، وبالفعل حارب أحمس الهكسوس وطردهم خارج البلاد".

وأشارت داليا الخطيب إلى أن المصريون خرجوا لاستقبال الملكة "إياح حتب" وابنها الملك أحمس احتفالا بالنصر على الهكسوس، ورددا أغنية "وحوى يا وحوى.. إياحه"، وفى اللغة الفرعونية القديمة كلمة " وحوى يا وحوى" معناها "أهلا" و"إياحه" تعنى "القمر"، فالأغنية تقول: "أهلا أهلا بالقمر"، وبالبحث عن معنى اسم الملكة "إياح حتب" وجدنا أنه يعنى "قمر الزمان"، ومنذ هذه الواقعة بدأ المصريون استخدام أغنية "وحوى يا وحوى.. إياحه" لاستقبال أى شهر جديد خصوصا شهر رمضان، وحدث لك فى العصر الفاطمى خلال توديع شهر شعبان واستقبال شهر رمضان.

ولفتت الخطيب إلى أنه فى العصر الحديث جاء الشاعر الكبير حسين حلمى المانسترلى وكتب أغنية بمناسبة شهر رمضان وجعل بدايتها جملة "وحوى يا وحوى.. إياحه" والتى غناها المطرب أحمد عبد القادر فى الإذاعة المصرية لأول مرة عام 1937، والصدفة لعب دورا كبيرا فى ذلك إذ كان من المفترض أن يغنى هذه الأغنية مطربة شهيرة فى ذلك الوقد وهى المطربة سيدة حسن، لكنها تعبت ولم تستطع الغناء فكان ذلك من حظ المطرب أحمد عبد القادر الذى غناها وكانت سببا فى شهرته لأنها نجحت نجاحا كبيرا.

وذكرت داليا الخطيب أن مومياء الملكة "إياح حتب" كانت ضمن المومياوات الملكية التى نقلت إلى المتحف القومى للحضارة فى احتفال كبير شهده العالم كله عبر وسائل الإعلام والفضائيات.