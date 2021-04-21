جدة - نرمين السيد - قدم الشيف حسن حسونة فى الحلقة التاسعة من برنامج أكلة سهلة المذاع عبر راديو 9090 فى رمضان 2021، طريقة عمل الفراخ المشوية، مع سلاطة الكبابجى، مع كيفية عمل الطحينة، بالإضافة إلى طريقة عمل البسبوسة.





وأكّد الشيف حسن خلال الحلقة أنّ أهم ما يميز "الشوى" حتى وإن لم تمتلك "الشواية" "تتبيلة" الفراخ. أمّا عن طريقة عمل سلطة الكبابجى: "الخضراء مع تقطيع شوية بقدونس، نرشّه على الطماطم والخيار والبصل، تقليب كل ده مع بعضه، ومعلقتين خل ونص ليمونة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكلة سهلة.. تتبيلة الفراخ المشوية وسلطة الكبابجى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.