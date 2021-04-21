بدلة تمنحك العضلات بدلا من صالات الجيم

جدة - نرمين السيد - ويحرص الشباب على الذهاب لصالة الألعاب الرياضية لأجل ممارسة التمارين الرياضية، للحصول على جسم مفتول العضلات، ولكن أصبح من السهل الظهور بشكل رياضى من خلال "بدلة العضلات".

وظهرت بدلة العضلات مؤخرا بإحدى المواقع الإلكترونية الصينية، والتى تشبه جسم الإنسان، لمطابقة لونها للون بشرة الرجل الصينى.

وتساعد تلك البدلة فى ظهور الجسم وكأنه حقيقى، ويصل سعرها إلى ما يزيد عن 100 دولار.

فهى بدلة طرحتها شركة "Smitizen" مصنوعة من السيليكون الطبى، لتبدو مثل جلد الإنسان، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وتأتى البدلة بأشكال مختلفة مثل بدلة شكل قوالب علوية بمنطقة الصدر أو سفلية بمنطقة البطن أو بدلة للجسم كله، ومن ناحية أخرى طرحت بعض المواقع بدلة العضلات الخاصة بالجزء العلوى من الجسم بسعر 200 دولار، والمعروفة باسم "بدلة تحسين الصدر التنكرى".