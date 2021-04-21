رمضان فى العالم.. بيوت الكاميرون لا تغلق أبوابها طوال الشهر

جدة - نرمين السيد - وقالت: "رغم أن الكاميرون ليست دولة إسلامية إلا أن الكل يحتفل بقدوم الشهر مسلمين ومسيحيين".

وأضافت: "أبواب البيوت فى الكاميرون لا تغلق طوال الشهر، وينتظر مرور أى شخص من أمام منزله وقت الفطار ليستضيفه ويعزمه على أكلة لحمة وشوربة وموز مشوى، والغريب فى الأمر هل الثقة لدرجة إنهم يسيبوا الباب مفتوح كده ويناموا؟".

وأضحت أنه من التقاليد فى الكاميرون خلال رمضان أن المسيحيين عندهم بيعزموا المسلمين على الإفطار،

ومهنة المسحراتى بدأت تنقرض، وبيهتموا بأنهم يزينوا المساجد من الداخل، ولازم يصلوا القيام فى المساجد.

وتابعت: "الأطفال فى الكاميرون بيحتفلوا بالعيد قبل ما ييجى بأسبوعين".

وشددت على أنه فى عزومات رمضان ماينفعش تأكل قبل صاحب البيت مش زى عندنا صاحب البيت بيفطر بعدها بيومين ثلاثة.