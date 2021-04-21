تويتر تطرح ميزة جديدة لمستخدمى Fleets

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمنصة الشهيرة يمكن لمستخدمى Twitter Fleets الآن إضافة صور الخلفية أو مقاطع الفيديو.

وتتيح المنصة الميزة الجديدة على نظام تشغيل iOS، ولم تتوافر معلومات حتى الآن حول موعد طرحها لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد.

وتمنح الميزة الجديدة مستخدمى تويتر مزيدا من الخيارات لتحرير قصصهم عبر Twitter Fleets التى لا تحتوى حاليا على الكثير من أدوات التحرير مثل منافسيها.

مع التحديث الأخير، سيتمكن مستخدمو تويتر من إضافة صورة أو مقطع فيديو كخلفية، يمكنك إما التقاط صورة أو استخدام واحدة من ألبوم الكاميرا بهاتفك، يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال أيقونة الكاميرا التى تظهر عند فتح شاشة إنشاء Fleets.

وكانت منصة تويتر قد أطلقت ميزة جديدة تسمى "Fleets" فى تطبيقها لمستخدمى نظامى التشغيل أندرويد و iOS، وهى نسخة أخرى من ميزة القصص الشائعة فى معظم منصات التواصل الاجتماعى، حيث تتيح لك نشر محتوى يظهر لمدة 24 ساعة فقط ثم يختفى تلقائيا، كما تظهر فى الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية فى تطبيق تويتر كما هو الحال فى قصص إنستجرام.