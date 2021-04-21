أبل تكشف عن مزايا آيباد برو الجديد

جدة - نرمين السيد - وتتميز أجهزة "iPad Pro" بأداء قوى معالج M1، واتصالا أسرع بالإنترنت بفضل دعم تقنية الجيل الخامس 5G اللاسلكية.
ويأتى آيباد برو الجديد بشاشة تصل قياسها إلى 12.9 بوصة، من نوع Liquid Retina XDR، والتى تقدم أداءا عاليا للشاشة الأمامية.
وتم تصميم شاشة Liquid Retina XDR، بتقنية mini LED يستخدم أكثر من 10000 مصباح LED عبر الجزء الخلفى للشاشة، وفقا لموقع "gsmarena".
ويحتوى iPad Pro الجديد على كاميرا "TrueDepth" محدثة مع مستشعر 12 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع، كما تتيح الكاميرا الأمامية ميزة Center Stage، والتى تحافظ تلقائيا على المستخدمين فى إطار مثالى أثناء مكالمات الفيديو.
ويتوفر آيباد برو الجديد للحجز المسبق ابتداءا من اليوم فى 31 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة، على أن تصل للمستخدمين فى النصف الثانى من شهر مايو المقبل.
ويبلع سعر الجهاز الذى بشاشة قياسها 12.9 بوصة 1100 دولار، كما يتوفر بلونين هما الفضى والرمادى، بينما يتوفر آيباد برو بقياس 11 بوصة بسعر يبدأ من 799 دولا.
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