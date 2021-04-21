مع اقتراب العيد.. وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

جدة - نرمين السيد - ويمكن الاعتماد على استخدام المكونات الطبيعية التى تحتوى على عناصر غذائية مهمة تساعد فى تفتيح البشرة وعلاج المشاكل الجلدية.

ومن بين الوصفات الطبيعية التى يمكن الاستعانة بها لعمل ماسكات تفتيح للبشرة:

-الصبار:

يساعد فى تفتح لون البشرة من خلال خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من السكر البنى، ثم وضع الوصفة على الوجه والرقبة لبضع دقائق ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

-الزبادى:

يعد من العلاجات الطبيعية التى تساهم فى تفتيح البشرة، وتقليل البقع الداكنة وعلامات التصبغ.

ونحتاج إلى نصف كوب من اللبن الطازج، و 2 ملعقة صغيرة من العسل/ وخلطهم معا ووضعهم على البشرة وتركها 20 دقيقة ثم يشطف الوجه والرقبة بالماء.

-الخيار:

يساعد فى تقليل البقع الداكنة بالوجه، من خلال تحضير الخيار الطازج وهرسه وإضافة جل الصبار، ووضع الخليط على الوجه والرقبة والانتظار 20 دقيقة وغسل الوجه بالماء الفاتر.