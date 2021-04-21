أطعمة تقوى مناعة مرضى كورونا فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأطعمة المفيدة لمرضى كورونا، وفقا لما جاء فى موقع "Healthline"، منها:
-الأسماك الدهنية:
منها السلمون والتونة، وتتميز بفائدتها على مرضى كورونا لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، المسؤولة عن تخفيف الأعراض.
-الأفوكادو:
بها نسبة عالية من الألياف التى تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.
-الزبادى:
يلعب الزبادى دورا كبيرا فى تحسين أعراض مرض كورونا، وذلك لاحتوائه على مادة البروبيوتيك، التى تعيد التوازن البكتيرى داخل الأمعاء، مما يساعد على هضم الطعام، دون الإصابة بأى اضطرابات هضمية.
-المكسرات:
تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية الأحادية التى لها خصائص مضادة للالتهاب الأمعاء، بالإضافة إلى غناها بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمى.
-الجزر:
ويساعد الجزر أيضًا على تقوية الجهاز المناعى وتعزيز صحة العين، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذى يحوله الجسم إلى فيتامين أ.
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