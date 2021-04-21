أطعمة تقوى مناعة مرضى كورونا فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأطعمة المفيدة لمرضى كورونا، وفقا لما جاء فى موقع "Healthline"، منها:

-الأسماك الدهنية:

منها السلمون والتونة، وتتميز بفائدتها على مرضى كورونا لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، المسؤولة عن تخفيف الأعراض.

-الأفوكادو:

بها نسبة عالية من الألياف التى تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.

-الزبادى:

يلعب الزبادى دورا كبيرا فى تحسين أعراض مرض كورونا، وذلك لاحتوائه على مادة البروبيوتيك، التى تعيد التوازن البكتيرى داخل الأمعاء، مما يساعد على هضم الطعام، دون الإصابة بأى اضطرابات هضمية.

-المكسرات:

تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية الأحادية التى لها خصائص مضادة للالتهاب الأمعاء، بالإضافة إلى غناها بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمى.

-الجزر:

ويساعد الجزر أيضًا على تقوية الجهاز المناعى وتعزيز صحة العين، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذى يحوله الجسم إلى فيتامين أ.