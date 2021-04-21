قصة سبح بحمدك الصائمون وذكرى العاشر من رمضان.. حلى ودنك على الراديو 9090

جدة - نرمين السيد - وقال مصطفى: "مكانش مجرد ابتهال للصائمين فى رمضان، لكن ده كان ابتهال ليه أغراض معنوية، عن المصريين، وكان أول ابتهال لحرب أكتوبر 1973، أنشده الشيخ نصر الدين طوبار، علشان يحرك مشاعر الناس لدعم الجيش فى حربه ضد إسرائيل".
وأضاف: "يوم 9 أكتوبر 1973 شهدت الإذاعة المصرية انطلاق ابتهال سبح بحمدك الصائمون للناس، وكمان الشيخ نصر الدين طوبار عمل يوم 14 أكتوبر ابتهال انصر بفضلك يامهيمن جيشنا، وقتها الرئيس الراحل محمد أنور السادات هنأه على الابتهالين وقاله انت اسم على مسمى".
وقدم عددا من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها ابتهال مولاى صلى وسلم دائما أبدا للشيخ أحمد جلمام.
ويُقدم عبد الفتاح مصطفى للموسم الثامن على التوالى، برنامجه حلى ودنك على الراديو 9090 فى رمضان هذا العام.
فى برنامج حلى ودنك تستمع إلى إنشاد دينى، ومديح، ومواويل، وذكر نبوى، وتواشيح، وأدعية دينية، ويستضيف البرنامج عددًا من المشايخ والمنشدين أصحاب الأصوات الرائعة.
ويُذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة ساعة.
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