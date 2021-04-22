حتى فجر الخميس.. مصر تشهد ظاهرة شهب القيثارة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تستمر شهب القيثاريات حتى فجر الغد الخميس 22 أبريل 2021، حيث يعد ظهور شهب القيثارة ظاهرة سنوية وتحدث فى كل عام فى الفترة بين 16 إلى 25 أبريل.
وتبلغ ظاهرة زخة شهب القيثاريات، ذروتها فى 22-23، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة «Lyra» القيثارة، ولذلك اكتسبت لقب شهب القيثاريات، حيث تكون شديدة السطوع ويمكن رؤيتها بالعين المجردة دون الحاجة إلى تليسكوب.
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