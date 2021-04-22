إنستجرام يتيح خاصية جديدة لـ مكافحة التحرش عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - بدأ تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" التابع لـ فيسبوك" فى إتاحة ميزة جديد لمستخدميه تمكنهم من تنقية الرسائل العبارات المسيئة، فى خطوة جديدة لمواجهة التحرش عبر الإنترنت.





وبدأت المنصة الشهيرة بتفعيل التقنية فى 7 دول، هى : "بريطانيا وفرنسا وأيرلندا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا"، حيث يمكن للمستخدمين فى هذه الدول اختيار تفعيل الحجب التلقائى لدعوات الدردشة، وطلبات الرسائل المباشرة التى تتضمن كلمات أو عبارات أو رموزا تعبيرية مسيئة.

وقالت مسؤولة السياسات العامة فى "إنسجرام" كلوتيلد بريند لـ وكالة "فرانس برس"، إن بعض الشخصيات العامة فى هذه الدول، مثل لاعبى كرة القدم، تعرضوا لعبارات مسيئة فى الرسائل، مشيرة إلى أن معظم خطابات الكراهية تكمن فى طلبات الرسائل المباشرة.

وأضافت: "سنمنح كل مستخدم إمكانية الإبلاغ بهذه الرسائل، أو عدم الإبلاغ، وستظل هذه الرسائل مفتوحة فى صندوق بريد منفصل".