صور .. طريقة ارتداء المحجبات البناطيل الواسعة فى المناسبات

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جدة - نرمين السيد - ومن الممكن الاستعانة بموضة البنطلونات الواسعة فى المناسبات، مثل ارتداء البنطلون الواسع الساتان مع بلوزة بنفس اللون أو غيره وحذاء ذو كعب عال.
وتفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد اللون الأسود فى مختلف إطلالاتهن، حيث يمنحهن أناقة لافتة وفخامة عصرية، لذلك من الممكن ارتداء البلوزة السوداء التى بأكمام شفافة ومنفوخة مع بنطلون أسود واسع وحزام للخصر وحقيبة ذهبية اللون.
وتستعين بعض الفتيات بالبنطلون الساتان الواسع وتنسيقه مع فستان بأكمام واسعة، وذلك للحصول على مظهر أنيق، كما أن للفتيات مُحبات المظهر المنسق بألوان حيادية فى إطلالاتهن للسهرة، يفضل ارتداء بنطلون أسود واسع وبلوزة لامعة باللون البيج، وأكملتها بإكسسوارات حيادية الألوان.
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