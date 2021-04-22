جوجل تستعد لطرح نظام تشغيل جديد لأجهزة أندرويد

جدة - نرمين السيد - وأوضح مطورو "Google IO" عن استعداد الشركة لطرح أندرويد 12 فى شهر مايو المقبل.

ومن أهم ميزات نظام التشغيل الجديد أنه يمكن إسبات التطبيقات، وفقا لموقع "gizmodo".

وتم تصميم ميزة الإسبات لإيقاف التطبيقات غير المستخدمة تلقائيًا لإخلاء مساحة عبر الهاتف الذكى، حيث تعمل الميزة على حذف الملفات المؤقتة من التطبيقات غير المستخدمة.

عثر مطورى XDA على تعليمات برمجية لميزة تسمى إسبات التطبيقات، ضمن نسخة معاينة المطورين الثالثة من نظام التشغيل أندرويد 12، مع صفحة مخصصة للتطبيقات غير المستخدمة والتى لم يستخدمها مالكو هواتف أندرويد منذ بضعة أشهر.

وتعتمد إضافة إسبات التطبيق الجديدة من جوجل على ميزة سابقة حصل عليها نظام التشغيل الحالى أندرويد 11، والتى تسمح لنظام التشغيل بإلغاء أذونات التطبيقات الغير مستخدمة منذ فترة، لأجل الحد من عمل التطبيق الذى لم يتم استخدامه لأكثر من شهرين، ولكن فى أندرويد 12 أضافت جوجل ميزة الإسبات لإيقاف التطبيقات الغير مستخدمة، وتعمل تلك الميزة على حذف الملفات المؤقتة من "التطبيقات غير المستخدمة".

ولن تساهم تلك الميزة فى إخلاء مساحة كبيرة من جهاز أندرويد، حيث يعتمد هذا الإجراء على حجم المساحة التى يحتلها التطبيق الذى يتم إسباته وعدد الملفات المخزنة مؤقتا التابعة له والتى يتم تخزينها تلقائيا على الهاتف.