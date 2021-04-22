جوجل تحتفل بـ يوم الأرض فى 2021

جدة - نرمين السيد - ونشر جوجل فيديو عبر صفحته الرئيسية، لنشر التوعية بأهمية العناية بالبيئة.

وتوافق احتفالية يوم الأرض 22 أبريل من كل عام، وذلك لإظهر الدعم لحماية البيئة، حيث مر على أول احتفال بذلك اليوم حوالى 51 عاما.

واحتُفل بيوم الأرض لأول مرة فى عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نُظمت عالميًا بواسطة شبكة يوم الأرض فى أكثر من 193 بلدًا حول العالم.

وتحتفل العديد من المجتمعات بفعالية أسبوع الأرض، وهو عبارة عن أسبوع كامل من الأنشطة التى تركز على القضايا البيئية التى يواجهها العالم.