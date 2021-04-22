مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت سامسونج النقاب عن هاتفها " Galaxy S20 FE" الذى يعد أحدث وأرخص الهواتف ضمن سلسلة S20 التابعة لها.

ويأتى الهاتف بمعالج كوالكوم من Snapdragon 865، لكلا إصداريه بشبكات الـ 4G و 5G، وفقا لموقع "gsmarena".

ويتميز هاتف سامسونج الجديد بذاكرة وصل عشوائى بسعة 6 جيجابايت و128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى شاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 2400 × 1080 بيكسل.

ويتمتع هاتف "Galaxy S20 FE" بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 12 ميجابيكسل، كما يأتى بالهاتف بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع.

ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف بسعر 700 يورو لإصدار الجيل الخامس، بينما إصدار الـ 4G يتوفر بسعر 630 يورو.