جدة - نرمين السيد - وتألقت لونا فى دورها كعارضة أزياء، حتى لمع اسمها بين عارضات أزياء إندونيسيا. وتميزت الإندونيسية بإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تتألق فى المجال، وتتصدر أغلفة المجلات هناك. وتحرص على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بإطلالاتها المميزة وأوقاتها الترفيهية الممتعة. وتنال أزيائها إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 29 مليون فرد، لأناقتها التى تستعين بها الكثير من الفتيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجمل صور لـ الإندونيسية لونا مايا صاحبة الـ 38 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.