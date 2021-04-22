وكالة ناسا الأمريكية تعلن نجاح إنتاج الأكسجين النقى على كوكب المريخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "ناسا" اليوم الخميس، أن تحقيق الاستخراج غير المسبوق للأكسجين من الهواء الرقيق للمريخ، تم بواسطة جهاز تجريبى على متن المركبة الجوالة "بير سيفيرانس"، التى هبطت على سطح المريخ فى 18 فبراير، بعد رحلة استغرقت 7 أشهر من الأرض.

وأوضحت أن الجهاز فى حجم محمصة الخبز ويُعرف اختصارا باسم موكسى، وقد أنتج نحو 5 جرامات من الأكسجين، أى ما يكفى تنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق تقريبا، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل من خلال التحليل الكهربائى الذى يستخدم الحرارة الشديدة من أجل فصل ذرات الأكسجين عن جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذى يشكل نحو 95 % من الغلاف الجوى للمريخ.