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جدة - نرمين السيد - وسعى متعهد جنازات فى إحدى الشركات بـ نيوزيلندا إلى التخفيف عن أهل المتوفى فى الجنازات وتقليل أجواء الحزن مستعينا بالألوان المبهجة.
وفكر فى تزيين التوابيت وتلوينها بأشكال وألوان مبهجة، لأجل تبديل لحظات الحزن والدموع فى مراسم الدفن إلى ضحكات مفاجئة عند رؤية التابوت الذى قد يكون على شكل كعكة أو مكعبات أو سلم موسيقى.
وتشمل أشكال التوابيت الأخرى فى شركة " dying art" التى يديرها المصمم روس هول، تصاميم على شكل مراكب شراعية وسيارات إطفاء وقطع الشوكولاتة أو مكعبات الليجو، وفقا لموقع "people".
وأشار هول إلى سعر التوابيت ذات التصميمات المختلفة والملونة والتى تتراوح تكلفتها بين 2000 و5000 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. توابيت ملونة فى نيوزيلندا لاستبدال الدموع بضحكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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