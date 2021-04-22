فيديو- أكلة سهلة .. تحضير طاجن الفريك بالشاميل فى الإفطار

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جدة - نرمين السيد - وأشار حسونة فى برنامج "أكلة سهلة" إلى طريقة تحضير "طاجن الفريك العادى"، قال أنه يجب سلق الفريك ويفضل وضعه مسبقا بـ ليلة فى الثلاجة، ثم تحضير 2 بصلة كبار وقليهم مع فص ثوم وإضافة أى نوع من البهارات والملح.
وتابع حسونة خطواته وهى إضافة الحم أو الفراخ، حتى يأخد اللون وينضج، وبعدها يضاف له كوب من الماء وعند الشعور أنه "استوى" يضاف الفريك وتبهريه جيدا ثم وضع أى صلصة ثم نصف ليمونة وخل، وبالتالى تم تحضير "طاجن الفريك العادى".
ولكن لتجهيز البشاميل نحتاج إلى ربع فنجان دقيق مع فنجان زيت و"حتة سمنة أو زبدة" وتحميرهم وإضافة الحليب، وبالتالى تم عمل البشاميل ثم وضع عليه بيضة، وإضافته على وش الطاجن ثم يدخل الفرن.
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