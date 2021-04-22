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جدة - نرمين السيد - وقالت، إنه "فى ألبانيا، عندما يتم التأكد من رؤية الهلال، يتم قرع الطبول فى البلاد قبل الفطار والسحور، ويستمر هذا الأمر لمدة يومين أو ثلاث، وفى بعض المناطق يستمر لآخر رمضان".
وأضافت أنه فى ألبانيا يقوم المواطنون بتأجيل جميع الأفراح لرمضان لأخذ بركة الشهر الكريم، ويتم إقامتها فى الصباح ويقوموا بتقديم الطعام والشراب للمعازيم.
كما أوضحت أن جميع الشعب فى ألبانيا ينتظر قدوم ليلة القدر للصيام سواء المسيحيين أو المسلمين، أما العزومات تكون "وليمة كبرى" تشارك فيما البلد بأكملها.
وتابعت أنه من التقاليد فى ألبانيا خلال رمضان، أن يقوم المواطنين بإعطاء الهدايا للمسحراتى آخر الشهر.
أما عن أنواع الطعام والحلويات، فهى لا تختلف كثيرا عن مصر، ولكنها تختلف فى مسمياتها فقط، فعلى سبيل المثال، القطايف تسمى "كدايف"، أما الحلويات الأساسية تسمى "شوكربارية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان فى العالم.. المسيحيون يصومون الشهر الكريم فى ألبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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