كلام محترم.. أحمد الطاهرى: يوم 10 رمضان 73 حدثت معجزتان

جدة - نرمين السيد - وأشار الطاهرى فى برنامج "كلام محترم" إلى أن أى شخص يؤمن بـ "المستحيل" فهو غير مصرى، ففى يوم 5 يونيو 1967 قيل "الأرض مش راجعة" حتى قامت حرب الاستنزاف، وبعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تسرب حالة من الإحباط واليأس والحزن فى نفوس المصريين.

وقال الطاهرى: "وبعدها استلم الرئيس الراحل السادات ووصف احساسه وقتها كأنه مربوط على شريط حديد"، وتابع: "السادات استلم البلد فى وضع كارثى ومظاهرات من الشباب، وكان كل قطع سلام مصر حصلت عليها للاستعداد لـ 10 رمضان، كل واحد طلع فيها الروح عشان نلاقيها".

واستكمل كلامه: "وفى يوم 10 رمضان الساعة 2 الظهر .. قام القوات الجوية بتحقيق أو ل المعجزات بالضربة الجوية المكثفة، والمعجزة الثانية من المدفعية المصرية فتحت اشتباك نيران زلزلت الأرض تحت أرجل العدو، وكل بطل شايل على ظهره معدات آملا للحظة رفع العلم والهتاف بالله وأكبر".

واختتم كلامه وقال: "مصر دايما بتثبت أنها أقوى مما تظن فى نفسها وأقوى مما يظن بها أعدائها".