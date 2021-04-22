الست بدرية فى عمارة الحاج رمضان: جوزى خطبنى بـ30 جنيه

جدة - نرمين السيد - وسألها أحمد يونس عمّا إذا كانت تصوم أم لا خاصة وأنّها مريضة؛ فأكدت أنّها تصوم: "بصوم الستة البيض، والتسعة بتوع العيد الكبير".

وتحدثت إلى يونس عمّا ستطبخه؛ فأشارت إلى أنّها ستطبخ "فراخ بالبطاطس فى الفرن"، وسألها عن الكانون فأكدت درايتها به وأنه كان مُستخدم زمان فى طبخ المحشى، والفراخ واللحوم، الطبيخ؛ وسألها يونس لماذا أُلغى فقالت: "بسبب ظهور الأنابيب وأنّه كان يسوِّد الأوانى".

وعن مشاريعها مع أصدقاءها؛ فأكّدت أنها وأصدقاءها اشتركوا كل منهن بـ50 جنيهًا واشتروا فرن لخبز رغيف العيش، مؤكدة أنّه يخبزون به "الفطير المشلتت".

ووجّه يونس إليها سؤالًا عمّا إذا كانت تريد فعل شيء إذا عاد بها الزمن للوراء: فقالت التعليم، مضيفة: "مبعرفش أكتب اسمى، عملت ختم، عشان أروح أجيب التموين".

وعن خبز الكحك؛ فأشارت الست بدرية أنّها لا تستطيع خبز الكحك؛ وأن زوجة ابنها هى التى تقوم بخبزه.

وسألها يونس عن أول أيام العيد وإذا ما كانت ستأكل الرنجة أم لا؟؛ فأكّدت أنها لا تستطيع أكل الرنجة لأن "ابنها سُنّى ومبياكلش الرنجة".

عمرك شفتى عفاريت يا ست بدرية؛ باغتها يونس بهذا السؤال؛ فكانت إجابتها: "كتيييير وأنا بنت بنوت شوفت كتير قوى"؛ "طفت لنا اللمبة وإحنا بنروى، ناكشة شعرها وعينيها واسعة كدهو، هى العفريتة كده، مبتسرحش شعرها، هى طالعة متنيلة بنيلة أهى".

وعن أغرب المواقف التى تعرّضت لها فقالت هو موت امرأة؛ ثم بعد ذلك اتضح أنها كانت حيّة وأنّهم دفنوها بالغلط: "واحدة اتدفنت وبعد ما اتدفنت لاقوها قاعدة متكتفة، جالها غيبوبة، وغسلوها وراحوا يدفنوها، وبعدين راحوا يودوا واحدة تانية لاقوها قاعدة متكتفة فى التُرب".

أثناء الحديث معها لاحظ أحمد يونس تليفونها يرن؛ إلا أنّها رفضت الرد؛ فسألها "ليه مش عايزة تردى" قالت "عشان دى شركة الاتصالات عايزين ياخدوا منى الرصيد، شحنت بـ7.50، وأجى أكلمهم يقعدوا يغنوا".

واسترسلت فى الحكى عن زوجها قائلة: "جوزى واحشنى الله يرحمه، هو كان أكبر منى بسنة واحدة، ساب خطيبته بسببى" وعن الشبكة: "بـ30 جنيه والحلق كان مخرطة، وجبنا دبلتين واحدة ليا وواحدة له".