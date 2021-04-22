رمضان كريم وزيادة: الهدف الصحى من الصيام هو شفاء الجسم من مشاكله الداخلية

جدة - نرمين السيد - وقال رفعت: "ناس كتير بتربط الصيام بالعصبية، وإحنا مابنحسش بالعصبية تجاه شئ إلا فى حالة نقصه، والهدف الصحى من الصيام هو شفاء الجسم من كل اضطراباته الداخلية، علشان كده الاحساس بالغضب وضيق الصدر بيحصلوا فعلا فى الأيام الأولى من الصيام، ودى بتبقى مؤشر على تخلص الجسم من مشاكله والسموم الداخلية، بس ده بيحصل فى الأيام الأولى بس، واختلاف المزاج هو المسمى الحقيقى لكل اللى بيحصل فى الجسم ومش مسماه العصبية".

وأضاف: "لما بنستسلم للعصبية أو الاحاسيس السلبية، إحنا كده بنجرد الصيام من قيمته الطبية وكمان من قيمته الروحانية، وخليكم مثل وقدوة صالحة لأطفالكم اللى هايربطوا بين الصيام وبين العصبية، واعرفوا أن الشخص العصبى طريقته فى التعامل سيئة مش إن الصيام هو اللى سيئ".

برنامج "رمضان كريم وزيادة"، يتحدث عن العادات الاجتماعية والصحية فى البيوت أثناء شهر رمضان، مع دراما تمثيلية للموقف فى الحلقة، مع تعليق الدكتور رفعت عنه فى إطار حياتى وطبى.