فيديو.. فيلم جديد عن قصة مجهولة لـ6 صينيين كانوا على متن تيتانيك 

جدة - نرمين السيد - واستعرضت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، قصة الفيلم.

وأشار التقرير، إلى أن البحارة الـ6 كانوا بين 700 شخص على متن السفينة لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن أمرا سعيدا عندما وصل الناجون الستة إلى نيويورك على قوارب النجاة تم إرسالهم إلى خارج البلد بعد 24 ساعة بحجة تسللهم لقوارب النجاة بملابس السيدات.

الفيلم حظى بإعجاب الجمهور الصينى لأن قصة مواطنيهم قد رويت عبره الآن ولتسليطه الضوء على العنصرية ضد الآسيويين والتحيز ضدهم خلال سعيهم لبدء حياة جديدة.