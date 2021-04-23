حلى ودنك .. قصة تحول المبتهل إيهاب يونس من الغناء إلى الإنشاد

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جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ إيهاب يونس: "أنا بدايتى كانت فى الكتاب وحفظ القرآن، واكتشفنى الشيخ محمد حسين، وبدأ يسجلى أشرطة وكده، وكنت هتجه للغناء لكن أحد أساتذتى وهو محمود حمدى قالى سيبك من الغنا وخليك فى الإنشاد الدينى".
وتابع: "بدأت أشترى أشرطة المشايخ وأتعلم منهم وكانت هى بالنسبة ليا الملاذ الوحيد بعد الإذاعة"، مشيرا إلى أن حفظه للقرآن الكريم أثر فى تأهليه كمنشد.
وقدم الشيخ إيهاب يونس عددا من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها ابتهال "أشرق فيومك ساطع بسام.. يا صفوة الرسل الكرام سلام.. أوليتنا شرفاً يفيض وحسبنا .. للفخر أنك مرسل وإمام.. نور بعثت به وأنت له حمى... فيه الهدى والعلم والإسلام.. إن البلابل فى الخمائل غردت... سعدت بمولد أحمد الأعوام".
ويُقدم عبد الفتاح مصطفى للموسم الثامن على التوالى، برنامجه حلى ودنك على الراديو 9090 فى رمضان هذا العام.
فى برنامج حلى ودنك تستمع إلى إنشاد دينى، ومديح، ومواويل، وذكر نبوى، وتواشيح، وأدعية دينية، ويستضيف البرنامج عددًا من المشايخ والمنشدين أصحاب الأصوات الرائعة.
ويُذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة ساعة.
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